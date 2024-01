Bloco Unidos do Fuxico traz enredo em homenagem à cachaça para o Carnaval

O bloco carnavalesco Unidos do Fuxico se apresentará no carnaval 2024 com um enredo sobre a alegria da cachaça, de composição de Chagas Fernandes e Aryson Fernandes. O título da canção é “Cachaça Faz a Alegria do Povo e Deixa os Fuxiqueiros Felizes”.

Segundo Wellington Fraga, um dos representantes do bloco, a canção retrata a produção da bebida originada da cana-de-açúcar, que se tornou popular entre os brasileiros. “A música fala sobre os engenhos que produzem a aguardente, e também cita o consumo dessa bebida que desperta a vontade e a alegria do povo “FIFI” (fuxiqueiro)”, disse.

No sábado (27), a Unidos do Fuxico promove o evento de apresentação da Realeza 2024, com a participação de passistas, mestre sala e porta-bandeira. O evento acontece na rua 16 de outubro, no Mercado do XV, a partir das 18h, ao som da Bateria Furiosa e grupo Doce&amizade. A participação é gratuita e a entrada com bebidas está liberada.

Ouça o enredo: