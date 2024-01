O Judiciário acreano fez uma publicação eu seu site oficial na manhã desta segunda-feira, 22, onde alerta a população sobre tentativa de golpe envolvendo pagamento de Ordem de Precatório. O golpe está sendo realizado via WhatsApp, em nome do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), solicitando a confirmação de dados pessoais e o pagamento de taxas de certidões e DAIs, a fim de viabilizar o depósito dos valores de precatórios para agilizar o andamento do processo.

Os suspeitos utilizam plano de fundo do TJAC e dados retirados de advogados, via portal do Cadastro Nacional de Advogados (CNA), utilizando os seguintes números: (68) 99962-12XX e (68) 99981-20XX, e buscam vitimar servidoras e servidores do município de Sena Madureira, distante 143 quilômetros de Rio Branco.

A administração do TJAC ressalta que, sobre Precatórios, não entra em contato via WhatsApp ou outros aplicativos de mensagens e não realiza cobrança de taxas para agilização de processos. O único meio oficial de contato do Judiciário é via Diário Eletrônico de Justiça (DJE).

A proteção das informações das ações judiciais é primordial para o Judiciário acreano, que cumpre e assegura as políticas internas da segurança de dados. O TJAC informa que, além do contato via aplicativo de mensagens, os suspeitos entram em contato com familiares de servidores do judiciário, via e-mail, com dados da ação do pagamento de precatórios.

TJ do Acre alerta para golpes do precatório em Sena Madureira; Saiba como evitar

