Terceiro lote do Auxílio do Bem será pago nesta quarta-feira, 3

O governo do Acre divulgou a lista de 206 beneficiários da terceira remessa do programa estadual Auxílio do Bem, que será pago nesta quarta-feira, 3. Essa ação é conduzida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

O benefício é destinado aos atingidos pelas enchentes de março de 2023. Com a disponibilização do recurso, 206 famílias de Rio Branco e do interior em vulnerabilidade social, que moram em áreas atingidas pelas enchentes e que estejam devidamente inscritas no Cadastro Único do governo federal, receberão a parcela única de mil reais.

CONFIRA A LISTA DOS BENEFICIADOS

A primeira remessa do auxílio foi realizada em agosto, contemplando mais de 400 pessoas e a segunda em novembro beneficiando 204 famílias. O pagamento está previsto para esta quarta-feira, 3, sendo um investimento total de R$ 1 milhão de recursos próprios do Estado, com aplicação de R$ 206 mil neste 3º lote.

Os beneficiários, poderão verificar o recebimento do auxílio por meio da Caixa Econômica Federal na conta digital em nome do favorecido ou através das contas dos programas sociais do banco.