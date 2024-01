Terceirizados da Fundhacre paralisam atividades para cobrar salários atrasados

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 23, dezenas de trabalhadores terceirizados da empresa Maia e Pimentel, que atuam na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), paralisaram as atividades devido ao atraso no pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2023 – que deveria ter sido pago no início de janeiro deste ano.

Segundo informações repassadas por funcionários, a empresa não havia efetuado o pagamento e nem dado prazo para regularização da situação. Com isso, os trabalhadores decidiram cruzar os braços nas imediações da instituição de saúde.

Um dos representantes da empresa, José Alves, conversou com o ac24horas e contou que o pagamento deve ser regularizado até a próxima quinta-feira, 25 de janeiro. “Fizemos um acordo e eles vão retornar aos trabalhos, além disso, a gente vai dar refeição a eles hoje (23) no lugar do vale-alimentação”, explicou.

Após às negociações, cerca de 26 servidores optaram por voltar aos trabalhos em seus setores na Fundhacre. A direção da unidade de saúde deixa claro que não tem relação com a paralisação dos trabalhadores.