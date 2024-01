Televisores transparentes já são realidade; confira detalhes da nova tecnologia

Durante a CES 2024 — a Consumer Eletronic Show, uma das maiores feiras de tecnologia no mundo, acontece ao longo dessa semana –, as fabricantes LG e Samsung apresentaram suas primeiras televisões com tela transparente.

Feitas com materiais diferentes, porém similares, as duas TVs se assemelham a uma placa de vidro transparente quando estão desligadas, e abrem novas possibilidades de exibição de imagens.

A LG SIGNATURE OLED T apresenta uma tela de 77 polegadas OLED 4K transparente, com vídeo e áudio sem fio. Segundo a empresa, essa mudança dá uma maior liberdade para que os usuários organizem seus móveis, já que a televisão não estaria mais presa à necessidade de uma tomada.

A TV de OLED transparente da LG venceu cinco prêmios de inovação na CES 2024.

“Praticamente invisível quando desligado, ele se integra ao ambiente e liberta os usuários do antigo problema do que fazer com a ‘grande tela preta’”, diz a empresa. “A TV não precisa mais ser colocada contra a parede. Em vez disso, os usuários podem colocar a OLED T no meio da sala para se tornar uma divisória ou apoiá-la contra a janela sem bloquear a visão externa.”

A televisão ainda apresenta duas experiências de visualização possíveis: transparente e opaca.

A primeira permite que fotos ou vídeos sejam exibidos na tela transparente, como se “flutuassem no ar”, segundo a LG. Ainda com a opção do recurso T-Bar, que exibe apenas uma barra com informações úteis na parte inferior da tela (como notícias, previsão do tempo ou o nome das músicas que estão tocando) enquanto o resto segue transparente.

A empresa ressalta que, com o clique de um botão, o contraste da tela aumenta e a visualização opaca permite que o usuário veja séries, filmes, ou o que quiser com uma maior qualidade graças ao novo processador Alpha 11 AI — “que proporciona uma melhoria de 70% no desempenho gráfico e uma velocidade de processamento 30% mais rápida em comparação com seu antecessor”.

Já no modelo desenvolvido pela Samsung, a tela transparente é feita de MICRO LED — uma nova tecnologia mais recente.

Enquanto a tecnologia OLED consiste em componentes orgânicos à base de carbono que emitem luz quando ligados a uma fonte de energia, o MICRO LED não utiliza componentes orgânicos, o que pode garantir uma maior durabilidade da tecnologia. Os resultados, no entanto, são bem similares.

A tela Transparent MICRO LED da Samsung foi apresentada pela primeira vez poucos dias antes do início da CES 2024. “Parece um pedaço de vidro transparente, e possui um chip MICRO LED extremamente pequeno e um processo de fabricação preciso que elimina emendas e a refração da luz”, segundo a empresa.

O processo de fabricação também permite que os circuitos de operação do chip sejam instalados diretamente no vidro, diminuindo a perda de brilho que os usuários costumam ter com telas convencionais.

A Samsung também destaca que a tela terá um design modular (ou seja, rearranjável) “que permite aos usuários personalizar a forma, o tamanho e a proporção das telas para caber em qualquer espaço”.

Veja o vídeo divulgado pela empresa: