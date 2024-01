Secretaria da Mulher divulga programação para Semana da Visibilidade Trans

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), realiza, de 29 a 31 de janeiro, as ações em alusão à Semana da Visibilidade Trans. As atividades iniciam com o lançamento da cartilha “Sou A Travesti, Existo”, no dia 29, às 9 horas da manhã, no auditório da instituição, localizado na Travessa João XXIII, nº1137, Village Waldemar Maciel.

De acordo com a secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa, a pasta realiza, desde o ano passado, ações voltadas às mulheres LBT+. “Iniciamos, em setembro de 2023, o mapeamento das mulheres lésbicas, bissexuais, pansexuais, transexuais e travestis para termos um direcionamento mais específico quanto às políticas públicas. Agora, no próximo dia 29, lançaremos a cartilha referente exclusivamente às mulheres transexuais e travestis para o esclarecimento da população”, reforçou.

Ainda segundo El-Shawwa, no dia 30, servidores da Semulher estarão no Terminal Urbano, no centro da capital acreana, com o intuito de adesivar os ônibus e banheiros do local com cartazes das leis federais e estaduais que dispõem dos crimes de racismo, homofobia e transfobia. “A ideia principal é levar o esclarecimento às pessoas quanto ao assunto e, para tal, enfatizaremos a Lei Federal nº7.716/89 e ADO [Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão] e a Lei Estadual nº 4.158/23, que dispõem sobre os crimes de racismo, homofobia e transfobia”, explicou.

Já no dia 31, a pasta realiza uma ação semelhante, mas desta vez, nos mercados adjacentes ao Terminal Urbano. “E, nesta ocasião em específico, entregaremos a cartilha “Sou A Travesti, Existo”, a servidores e comerciante locais, bem como daremos continuidade à adesivação dos banheiros quanto às leis”. Nesta ação, em específico, a Semulher conta com o apoio dos servidores da Secretaria Municipal de Agropecuária (SEAGRO).