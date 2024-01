Saúde disponibiliza dados sobre as notificações de dengue no estado do Acre

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), divulgou nesta quinta-feira, 18, o boletim informativo que monitora os casos de dengue nos 22 municípios do estado.

Segundo o Relatório do Cenário Epidemiológico da Dengue e outras Arboviroses no Estado do Acre, elaborado pelo DVS, a primeira semana de 2024 registrou 670 notificações prováveis de dengue e 37 casos confirmados.

Conforme o painel de monitoramento do Observatório em Saúde, nos últimos sete dias o estado apresentou 259 notificações de casos de dengue. No total, em 2024, foram registradas 2.532 notificações da doença.

A capital, Rio Branco, segue liderando o quantitativo de notificações, com 41,46% dos casos. Em segundo lugar está Senador Guiomard, com 19,21% das notificações, seguido de Brasileia, com o índice de 9,43% dos registros de dengue.

Até o momento, os municípios do Bujari (15 casos), Capixaba (7 casos) e Porto Walter (1 caso) apresentam o menor quantitativo de notificações para a doença.

De acordo com o chefe do DVS, Edvan Meneses, as informações são disponibilizadas em conformidade com os dados publicados em plataformas como o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinam) e o e-SUS Notifica, do Ministério da Saúde (MS), por exemplo.

“Quem alimenta esses sistemas são os municípios, responsáveis por incluir os dados nas plataformas, e os dados são, automaticamente, alterados em nossos painéis”, explica.