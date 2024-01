Roda solta de carreta e atinge carro e motocicleta na Via Verde

Um caminhão da empresa MSM bitrem carregado com brita, que está a serviço do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, causou um acidente na manhã desta terça-feira, 30, na Via Verde, em Rio Branco, na altura do depósito dos Correios.

A reportagem do ac24horas foi testemunha do momento que a roda da carreta demonstrava instabilidade. Motoristas de outros veículos que transitavam atrás da carreta tentaram, em vão, alertar o motorista com buzinas e luzes, mas o cumprimento do caminhão e o barulho, somado à chuva que caía no momento, dificultaram a comunicação.

Cerca de 500 metros depois do início do problema, a roda se soltou e colidiu com uma moto e um carro que estavam estacionados em frente o depósito do correio. O motorista não percebeu o acidente e continuou trafegando por mais de 1 quilômetro, quando foi parado por outros motoristas. Ele retornou ao local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal disse aos proprietários da moto e do carro que não vai comparecer ao local, já que não há vítimas feridas. Mas disse que enviaria um link por WhatsApp para envio de fotos, na confecção da ocorrência.