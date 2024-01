Rio Branco teve gasolina e o diesel mais caros do país na última semana, diz pesquisa

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou a média de preços dos combustíveis ao longo da última semana em todo o país. O Acre continua sendo destaque negativo.

Em média, os combustíveis no Brasil estiveram mais baratos na última semana. Todos eles registraram redução média de preços, com exceção da gasolina comum, que permaneceu estável.

Apesar da redução, o morador a capital acreana continua pagando o combustível mais caro do país. A gasolina, em média, nos postos foi de R$ 6,61.

Já o preço do diesel também foi o maior entre todas as capitais do país, custando R$ 7,02 o litro em média.

Rio Branco não lidera no preço do gás de cozinha. A botija de 13 quilos custa, em média, R$ 114,73, a quarta mais cara do país.

Os preços pesquisados se referem ao período de 14 a 20 de janeiro.