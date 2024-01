Rio Acre ultrapassa a cota de atenção, informa Defesa Civil

Foto: Whidy Melo/Ac24horas

O Rio Acre em Rio Branco ultrapassou a cota de atenção, de acordo com a medição feita pela Defesa Civil de Rio Branco às 17h.

Às 6h deste domingo, 7, o rio Acre mediu 9,80m. Às 10h, numa medição feita pela reportagem do ac24horas e verificada pela Defesa Civil, a régua marcava 10m. Às 17h, a Defesa Civil verificou o aumento da calha do rio, que mediu 10,46m, confirmando a previsão feita pela manhã. A cota de alerta do rio Acre em Rio Branco é de 13,50m, já a cota de transbordamento é 14m.

O Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre, emitido na sexta-feira, 5, pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), alertou para a subida do nível do rio que, mantidos os níveis de chuva esperados para o período, deve se aproximar da cota de alerta de inundação no período dos próximos 15 dias.