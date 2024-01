Rio Acre segue em retração e fica abaixo dos 8 metros na Capital

Apesar das fortes chuvas dos últimos dias, o nível do Rio Acre continua em retração. Conforme medição divulgada pela Defesa Civil na manhã deste domingo, 14, o nível do manancial na capital acreana é de 7,6 m. A cota significa que houve quase um metro de diminuição em relação à medição realizada no mesmo horário no sábado, que era de 8,5

No entanto, a Defesa Civil alerta que as oscilações do nível do rio neste período são normais e as chuvas que atingem Rio Branco nem sempre influenciam, já que o nível depende muito da quantidade de chuvas que cai no interior do estado, nos municípios que fazem parte da Bacia do Rio Acre.

Apesar da retração, o monitoramento continua, já que estamos em janeiro, um dos meses, junto com fevereiro e março, caracterizados pela grande quantidade de chuvas.