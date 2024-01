Réveillon da Família reúne 60 mil pessoas para celebrar a virada do ano em Rio Branco

Foto: Pedro Devani/Secom

Na jornada do ano de 2023, o governo do Acre alcançou conquistas importantes em áreas como saúde, infraestrutura e educação, grandes bases da sociedade. E para encerrar num ponto alto e promover entretenimento em um momento descontraído de celebração, no último dia do ano, foi realizado o Réveillon da Família, no estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

Com a realização da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) e apoio do governo do Acre, o evento recebeu por volta de 60 mil pessoas para o show da virada do ano. A festa foi embalada por apresentações musicais de artistas nacionais como Murilo Huff, e o cantor Tatau, ex-vocalista da Banda Araketu.

Indo do sertanejo ao axé, celebrando a sonoridade do Brasil, a festa se estendeu até às 4h da manhã, de 1º de janeiro de 2024. Além do sonoro, a população acreana vislumbrou o show visual de cores e emoções com um show pirotécnico de fogos de artifício sem estampido. A ação carregada de consciência, advém da lei estadual Nº 3.939, de 26 de abril de 2022, com a intenção de preservar pessoas autistas, idosos e também os animais.

A vice-governadora Mailza Assis prestigiou a festa: “Que 2024 seja um ano de união e harmonia! É isso o que o Estado cultiva buscando cuidar das pessoas. Com isso em mente, também buscamos o desenvolvimento pleno do Acre e dos que aqui moram. O governador Gladson e eu desejamos um feliz ano novo a todos com muita paz, alegria e bênçãos para todas as famílias”.

O secretário de governo, Alysson Bestene, também declarou: “Esse momento é para as famílias acreanas celebrarem a chegada de um novo ano, de forma calma e feliz. Nosso governador Gladson Cameli deixa um abraço fraterno aos acreanos, desejando que neste novo ano tenhamos as energias renovadas e com a esperança de viver num mundo de igualdades e mais próspero”.

Celebração para famílias

Para a realização plena do evento familiar, o governo do Acre prezou pelo bem-estar de todos, contando com segurança pública e privada. E tal empenho foi realizado pensando em pessoas como a família de Alexandre Cruz. O policial penal em seu momento de folga, trouxe sua família para aproveitar o grande evento e pontuou: “Essa é uma data simbólica, um momento de muita reflexão. A virada do ano é um momento de união, para celebrar com as pessoas que importam e de propagação de pensamentos positivos”.

Outra família animada com a festividade é a da jovem Chrisna Souza. Acompanhada de sua tia e amigas, a estudante veio para a Arena da Floresta para desfrutar das atrações musicais do Réveillon da Família e disse: “Estou ansiosa para ver o show do Murilo Ruff. Acho maravilhoso o Estado proporcionar momentos como esse para a população”.

Pela terceira vez em solo acreano, o cantor goiano Murilo Ruff já conquistou um cativo público na região Norte. E prestes a subir ao palco do Réveillon da Família, ele declarou: “Fico feliz com todo o carinho e com a honra de participar dessa festa grandiosa. Também me felicito de vir aqui em uma região tão bela do país para expressar a cultura sertaneja, que é muito bem abraçada”.

Ano de solidariedade e desenvolvimento

Como em outros eventos governamentais, o último do ano também foi uma oportunidade para impulsionar os empreendimentos familiares de pequenos empresários acreanos, com a iniciativa da Economia Solidária. Com uma comercialização regularizada de alimentos e bebidas, Helena Freire foi uma das microempresárias que teve a oportunidade de fazer uma renda extra nas últimas horas de 2023. “Fico feliz de ter esse espaço especial para representar meu negócio e realizar minhas vendas. É uma honra contribuir com o evento, agradeço a oportunidade e espero que todos apreciem o que preparei com tanto carinho”, agradece.

O momento de encerramento do ano também foi aberto à solidariedade, com o governo do Acre contando com a colaboração de 1kg de alimento não perecível para entrada no evento. Os mantimentos serão direcionados para pessoas em vulnerabilidade social. Frente ao gesto, Evelin Ribeiro contribuiu com a sua doação. No ato, ela expressou: “Acho ótima essa expressão de amor ao próximo nesse momento de virada de ano. Ao mesmo tempo que podemos prestigiar ótimos shows, podemos ajudar as pessoas que precisam”.

O encerramento do ano foi mais do que uma festa; foi um gesto de cuidado e esperança para um 2024 repleto de união, prosperidade e solidariedade.