Renovação de matrículas na rede estadual começa na próxima segunda-feira, dia 8

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), divulga os prazos oficiais para o processo de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2024. Para facilitar o acesso e tornar mais eficiente a gestão das vagas na rede estadual, o processo será online, pelo site oficial see.ac.gov.br.

O sistema foi desenvolvido para facilitar a admissão de novos alunos e a transferência escolar de estudantes, garantindo igualdade de condições de acesso para todos. A iniciativa integra todas as escolas da rede em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, permitindo mais eficiência e organização.

As etapas do processo se iniciam no dia 8 de janeiro, com a renovação de matrículas diretamente nas unidades de ensino. Essa fase é crucial para assegurar a continuidade dos estudos dos alunos já matriculados na rede. Na mesma data, abre-se o período de transferência interna e solicitações online de matrículas para alunos novos, permitindo a entrada de estudantes que estão fora do sistema educacional do Estado. Confira o calendário abaixo.

Além disso, haverá um período dedicado ao encaminhamento de alunos da rede municipal, seguido pela confirmação e validação das matrículas, tanto presenciais quanto online. Esse procedimento é essencial para confirmar a alocação dos alunos nas escolas designadas.

Nos demais municípios, a renovação das matrículas será realizada entre 8 e 15 de janeiro, e as transferências, entre 14 e 16 de fevereiro. Já, as matrículas para novos alunos será no período de 19 de janeiro a 9 de fevereiro.

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, enfatiza a importância da participação dos pais ou responsáveis no processo de matrícula, especialmente na etapa de confirmação e entrega de documentos necessários e ressalta que o sistema online é um avanço no acesso à educação no Acre. “Garante um processo mais transparente, ágil e acessível para toda a comunidade educacional”, afirma.

Para estudantes maiores de 18 anos, a confirmação pode ser feita individualmente.