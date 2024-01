Presos de Cruzeiro do Sul tentam a segunda fuga de 2024

A segunda tentativa de fuga de 2024 do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, foi descoberta neste sábado,20, quando mais um buraco na parede foi encontrado pelos Policiais Penais, desta vez no Bloco 8.

Segundo a direção da unidade, durante procedimento de rotina, os Policiais notaram uma movimentação estranha na cela 810. Na verificação encontraram um buraco em uma das paredes da cela, frustrando o plano de fuga, de 13 detentos do local. Na fotografia enviada pelo Instituto de Administração Penitenciária- Iapen, é possível ver, que do lado do buraco feito, há outro já tapado.

Assim como o 2 e o 7, o bloco 8 abriga faccionados.