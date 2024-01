Em liberdade condicional, homem é ferido a golpes de faca e morre em quintal de casa em Rio Branco

Por Davi Sahid

O presidiário em liberdade condicional, que estava foragido por ter cortado a tornozeleira eletrônica, Raicharles Lima de Sousa, de 34 anos, vulgo Bodó, foi morto a golpes de faca na madrugada desta segunda-feira, 15, na Rua Coríntias, no bairro Defesa Civil em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, era por volta das 2:40h quando Raicharles foi encontrado sangrando muito por um morador no quintal de uma residência.

O proprietário da residência ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a ambulância do suporte avançado do SAMU foi enviada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pela vítima que já se encontrava morta, com duas perfurações de faca no peito.

A Polícia Militar acredita que Raicharles foi ferido com a faca nas proximidades de sua residência que fica na mesma rua ao qual foi encontrado morto. A vítima correu na tentativa de fugir do agressor e caiu dentro do quintal da residência.

A área foi isolada pelos Policiais Militares para o trabalho do Perito em criminalística, em seguida os militares fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

Após a perícia o corpo de Raicharles foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e depois o corpo será liberado para família.

O caso segue inicialmente sob investigação doa Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego e depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).