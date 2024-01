Prefeitura de Rio Branco lança obra de recapeamento total da Avenida Ceará

O prefeito Tião Bocalom lançou na manhã desta segunda-feira, 22, a obra de recapeamento total da avenida Ceará, em Rio Branco. A melhoria faz parte do programa Asfalta Rio Branco, lançado na semana passada.

A Avenida Ceará é uma das vias mais importantes da capital acreana e ao longo dos seus 7 quilômetros liga a BR-364, na região do Lago do Amor, à Quarta Ponte, que faz parte do complexo viário da Amadeo Barbosa. No entanto, segundo o diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização, Assis Benvindo, as quatro faixas da avenida sofrem com buracos constantes. “É uma mistura de deterioração com asfaltamento de má qualidade aplicado por gestões anteriores”, justificou o gestor.

Para resolver o problema pelos próximos 5 anos, a Prefeitura de Rio Branco diz que vai recapear toda a avenida, ao mesmo tempo, em que recupera ruas nos bairros da cidade. “É importante dizer que o trabalho nos bairros não vai parar por causa do serviço na avenida Ceará, são 9 empresas além da Emurb trabalhando. Aqui na Avenida, esperamos recapear toda ela, mas também fazendo outras melhorias onde for necessário, como na questão da drenagem. Com este trabalho, esperamos que não seja necessário fazer intervenções pontuais nessa avenida pelos próximos cinco anos. Também é importante falar que esse tipo de serviço completo em toda a Avenida Ceará nunca foi realizado, é a primeira vez que acontece”, disse o prefeito, que espera entregar a via totalmente reformada em julho.