Prefeitura de Rio Branco divulga calendário de feriados e pontos facultativos de 2024

Foto: Jardy Lopes/Ac24horas

A prefeitura de Rio Branco, assim como já tinha feito o governo do estado, publicou no Diário Oficial, o calendário de feriados e pontos facultativos.

A publicação não muda muito, já que a capital acreana tem apenas um feriado municipal, que é o aniversário de Rio Branco, que ocorre no dia 28 de novembro e, em 2024, cai em um sábado.

Conforme o calendário, no Acre serão 15 datas consideradas feriados estaduais e pontos facultativos. As datas estaduais são Dia do Católico (20 de janeiro), Dia do Evangélico (23 de janeiro), Dia Internacional da Mulher (8 de março), Aniversário do Estado do Acre (15 de junho), Dia da Amazônia (5 de setembro) e Tratado de Petrópolis (17 de novembro).

Em outras nove datas, o governo vai decretar ponto facultativo, o que proporciona feriados prolongados aos servidores públicos.

Veja abaixo o calendário completo