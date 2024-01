Prefeitura atende solicitação e constrói faixa elevada em frente a Paróquia São Peregrino

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), segue com o trabalho a todo vapor nas ruas da capital. No início desta semana, duas equipes, uma de drenagem e outra de asfalto estão concentradas na Estrada da Floresta, construindo uma faixa elevada de pedestres.

A solicitação da faixa veio através dos frequentadores da Paróquia São Peregrino que nos dias de missa passavam por dificuldades ao realizarem a travessia na rua. A ideia é que após a construção, os motoristas reduzam a velocidade ao passar pelo local, garantindo a travessia segura das pessoas.

Segundo o encarregado da obra, Fábio Sampaio, são mais de 20 homens reunidos para que a intervenção seja feita o mais rápido possível para em breve, fazerem a liberação da rua.

“Aqui é um serviço de mutirão, para concluir logo, pelo fato da rua ser muito movimentada e não podermos deixá-la isolada. Se o tempo permitir, nós estamos querendo terminar ela no final de semana e entregar para a RBTrans até o final de semana, para eles sinalizarem”.

Para Zé Martins, a faixa elevada vem para somar na segurança dos moradores, principalmente, em relação aos fies que frequentam a igreja. De acordo com o paroquiano, antigamente, eles realizavam apenas um encontro na semana, mas agora, todos os dias tem missa, chegando a reunir mais de 1.500 fiéis.

“Era muito perigoso, mas muito perigoso mesmo, quando as pessoas ficam do lado de lá para atravessar para cá, principalmente pessoas de idade, é aquele sufoco, assim como senhoras e crianças. Agora não, com a faixa elevada, os carros vão parar e todo mundo vai atravessar, para nós, moradores do bairro, para nossa comunidade aqui da região do bairro da floresta, é espetacular”.

Por Assecom/Prefeitura