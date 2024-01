Preço da gasolina termina janeiro a R$ 6,73 no estado do Acre, a mais cara do Brasil

O mês de janeiro encerra com o etanol hidratado comercializado no Estado do Acre a R$ 4,69 no preço médio por litro. Esse valor só perde para o praticado nos postos do Amapá (R$ 5,19).

A gasolina comum está a R$ 6,73, de longe a mais alta do País neste fim de mês. Os valores foram divulgados nessa sexta-feira (26) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já a botija de 13 quilos do gás de cozinha está a R$ 115,26, quarto maior preço médio entre os Estados na atual cotação da ANP. Para entender o quanto o consumidor acreano paga caro pelo gás basta comparar com o praticado em Pernambuco, onde o mesmo produto, na mesma quantidade e especificações, custa R$ 86,84, em média.

Com o diesel a R$ 7,11 e o S10 a R$ 7,16, o Acre termina o mês — assim como começou — liderando o ranking nacional dos óleos combustíveis mais caros.

No Brasil, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) o preço de um combustível ao consumidor final é, essencialmente, composto pela margem bruta de distribuidores e revendedores, tributos, custo com adição de biocombustíveis (quando há mistura) e preço de realização.