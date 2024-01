Prazo para inscrição em concurso da SEFAZ é prorrogado e vai até às 16 horas de sexta,12

Em razão dos problemas técnicos que tiraram do “ar” a página da banca organizadora do concurso da Secretaria de Fazenda do Acre, impedindo interessados em realizar suas inscrições nesta quarta-feira, 11, que seria o último dia de prazo, o governo prorrogou, como prometido.

O período agora vai até às 16 horas (fuso do Acre) desta sexta-feira, 12, e as inscrições podem ser feitas pelo link https://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23

São 164 vagas, distribuídas entre diferentes cargos, proporcionando oportunidades para candidatos de níveis superior e médio. Os cargos contemplados são 48 para auditor da Receita estadual (nível superior), 9 para contador (nível superior), 47 para especialista da Fazenda estadual (nível superior) e 60 vagas para técnico da Fazenda estadual (nível médio).

Os salários oferecidos variam conforme a posição, alcançando até R$ 20 mil para o cargo de auditor, mais de R$ 9 mil para especialistas e contadores, e ultrapassando R$ 3 mil para o cargo de técnico.

As taxas de inscrição variam entre R$ 90,00 e R$ 247,00, dependendo do cargo escolhido.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas com a Sefaz, disponível para esclarecimentos por meio do telefone (68) 3212-7707, ou com a Sead, no horário das 8h às 12h ou das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected]