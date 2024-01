Polícia Civil prende membros do Comando Vermelho no Acre e CE envolvidos na “Chacina do Taquari”

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira, 24, o suspeito identificado como Cauã Pinheiro Zimerman, da organização criminosa Comando Vermelho e apontado nas investigações por envolvimento na “Chacina do Taquari” – uma ação criminosa que deixou seis mortos no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco, no dia 3 de novembro de 2023. A informação foi divulgada pela reportagem da TV 5.

Além de Pinheiro, outro envolvido no crime, identificado por Nego Bala, suposto conselheiro do Comando Vermelho, também acabou preso na manhã de hoje na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, nordeste do país, após investigação minuciosa da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O acreano foi levado às autoridades locais.

Recentemente, o juiz Danniel Bomfim do Tribunal de Justiça do Acre, tornou o grupo réu por homicídio com motivo torpe e organização criminosa, sendo eles: Davidesson da Silva Oliveira, Ronivaldo da Silva Gomes, Denilson Araújo da Silva, Tony da Costa Matos, José Weverton Nascimento da Rosa.

O grupo teve participação nas mortes de Adegilson Ferreira da Silva, Valdei das Graças Batista, que faziam parte do Bonde dos 13, Luan Santos de Oliveira, Tailãn Dias da Silva, Sebastião Ytalo Nascimento e Tiago Rodrigues da Silva, que integravam o Comando Vermelho.