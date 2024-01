Polícia Militar realiza colação de grau de 120 alunos do ensino médio do Colégio Tiradentes

Foto: Joabes Guedes/PMAC

Alinhados, com uniformes impecáveis e o garbo e a elegância típicos dos militares, 120 alunos do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), da Polícia Militar do Acre (PMAC), participaram nesta quinta-feira, 18, em Rio Branco, do ato que marca o fim de mais um ciclo na vida estudantil: a colação de grau. Os estudantes dão início agora à corrida pela formação superior e ingresso no mercado de trabalho.

Amigos e familiares acompanharam o rito militar das arquibancadas da quadra de esportes do CMET. Ao ostentar a túnica branca, um dos uniformes que vestiram durante vários anos na instituição de ensino, os estudantes se despediram da comunidade escolar na presença de autoridades civis e militares, entre elas o comandante-geral da PMAC em exercício, coronel PM Emílio Virgílio de Oliveira.

O major PM Rodolfo Velásquez, diretor da instituição escolar, destacou a importância da disciplina e do comprometimento dos alunos ao longo de suas trajetórias. “Temos imenso orgulho por formar jovens cidadãos que, sem dúvida, estão preparados para grandes desafios. Vê-los hoje se despedindo dessa escola e sabendo que receberam uma experiência de aprendizado de excelência, que os coloca no patamar dos melhores colégios do país, nos dá a certeza de que cumprimos nosso papel”, afirmou.

A formanda Polyana Batista não escondeu a emoção por ter concluído mais uma etapa e destaca a gratidão pela qualidade da educação que teve acesso no CMET. Uma das duas alunas do colégio com nota 980 na redação do Enem 2023, seu plano agora é estudar Medicina na Universidade Federal do Acre (Ufac).

“Eu estudo aqui desde que o colégio foi aberto e sei que muitas coisas mudaram, principalmente o novo ensino médio, o que deu uma dificultada na nossa forma de ensino, mas a escola sempre buscou nos ajudar a manter o foco. Esse colégio não é só um local de ensino, é uma família para mim, e me sinto grata e orgulhosa por ele”, disse.

Assim como Polyana, os pais, amigos e demais formandos encerraram o evento com salvas de palmas e, sobretudo, com o sentimento de dever cumprido. Na jogada da boina para o alto, rito de passagem da formatura, a certeza de que novos horizontes se abrem diante deles.