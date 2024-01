PM prende homem com arma de fogo na cidade de Mâncio Lima

Policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam, na tarde deste domingo, 14, uma arma de fogo com munições, durante desenrolar da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, realizada no município de Mâncio Lima, na fronteira com o Peru, um homem de 30 anos foi preso durante a ação.

Os militares realizavam bloqueios policiais no Ramal do Havaí, nas proximidades da faixa de fronteira acreana com o Peru, quando visualizaram um indivíduo se aproximando em uma motocicleta. Quando o homem percebeu a presença dos militares tentou esconder um revólver calibre .38 dentro de suas botas, com três munições intactas.

Preso em flagrante, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Cruzeiro do Sul para ser encaminhado à Justiça criminal.

Por Ascom/PMAC