Polícia Federal conclui inquérito contra Renato Cariani; três são indiciados

A Polícia Federal concluiu o inquérito que investiga o influenciador Renato Cariani e outras duas pessoas por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Com o fim da investigação, o influencer foi indiciado por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Além dele, Roseli Dorth, sócia de Renato, e Fabio Spinola, amigo do influenciador, também foram indiciados.

Em nota, a defesa de Renato Cariani informou que “o indiciamento ocorreu de forma precipitada, em 18 de dezembro de 2023, antes mesmo de Renato ter tido a oportunidade de prestar esclarecimentos.” Dizem, ainda, que as conclusões da Autoridade Policial expostas no relatório são equivocadas, e vêm sendo contraditadas no curso do procedimento.”

A CNN procurou as defesas de Fabio Spinola e Roseli Dorth, mas não teve retorno até o momento.

Veja abaixo o que sabemos sobre o caso:

A ação da PF

A Operação Hinsberg cumpriu 18 mandados de busca e apreensão. Segundo a PF, a quadrilha emitia notas fiscais fraudulentas de empresas devidamente licenciadas para vender produtos químicos em São Paulo. O pagamento era feito em espécie por meio de “laranjas”. Os criminosos se passavam por funcionários de multinacionais.

A PF calcula que foram desviadas cerca de 12 toneladas de componentes químicos, como fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila. Com este material, seria possível fabricar 12 toneladas de crack e cocaína prontos para consumo. Empresas de fachada foram utilizadas para maquiar o esquema.

Em nota, a PF afirmou que “as pessoas relacionadas aos fatos investigados responderão, cada qual dentro da sua esfera de responsabilidade, pelos crimes de tráfico equiparado, associação para fins de tráfico, bem como pelo crime de lavagem de dinheiro”.

Quem é Renato Cariani

Professor de química, professor de Educação Física, atleta profissional, empresário e youtuber. É assim que Renato Cariani, influenciador com mais de 14 milhões de seguidores, se denomina nas redes sociais. Renato foi alvo da Operação Hinsberg.

Renato é um dos maiores influenciadores do segmento fitness nas redes sociais. No Instagram, ele tem 7,3 milhões de seguidores. Seu canal no YouTube conta com 6,3 milhões de inscritos e sua conta no TikTok tem mais de 1 milhão de pessoas.

Nas redes sociais, Renato mostra ser influente também com as celebridades. Sua conta no Instagram conta com fotos com apresentadores de TV, cantores, modelos e outros influenciadores. Em seu site, o influenciador vende cursos e treinamentos que envolvem desde orientação na área de nutrição até mentoria em investimentos financeiros. Os planos partem de 49,90 por mês.

Recentemente, o youtuber inaugurou uma loja com produtos que levam seu nome em um shopping na zona sul de São Paulo.