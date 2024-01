Polícia Civil prende líder de facção envolvido em roubo

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por intermédio da delegacia de Rodrigues Alves logrou êxito na manhã desta quarta-feira,24, na prisão de um indivíduo, investigado pelo crime de roubo e apontado como líder de uma organização criminosa que atua na região.

O nacional das iniciais R.D.D., além de ocupar uma alta posição no mundo do crime, tem uma extensa ficha criminal. Em desfavor do mesmo consta crimes de tortura e aplicação de penalidades disciplinares exigidas pela facção.

De acordo com o delegado que comanda o caso, Dr. Marcílio Laurentino, a diligência foi uma ação complementar de uma prisão, que ocorreu no início desta semana, ambos os presos são investigados pelo envolvimento em um roubo ocorrido em Rodrigues Alves no dia sete de janeiro. “Na ocasião foram subtraídos cerca de R$ 100 mil em jóias, aparelhos celulares, duas motocicletas e demais objetos”, informou.

O delegado reforça que sua equipe está empenhada na elucidação deste crime hediondo. “Estamos empenhados em assegurar que os envolvidos neste grave delito sejam responsabilizados, continuaremos com as investigações para identificar e prender os demais integrantes do grupo criminoso,” disse a autoridade policial.

Com essa prisão a PCAC, reforça o compromisso com a população e aos poucos vai desarticulando o crime organizado em Rodrigues Alves.

Por Ascom/PCAC