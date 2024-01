Polícia Civil prende homens suspeitos de homicídios ocorridos em Senador Guiomard

Na manhã desta quarta-feira, 17, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Senador Guiomard, deflagrou a Operação Diké, que teve como objetivo o cumprimento de quatro mandados de prisão contra suspeitos de homicídios ocorridos no município.

A ação é resultado das investigações de crimes contra a vida ocorridos na cidade entre o final do ano de 2022 e o início do ano de 2023. A operação foi complementada com dois mandados de busca e apreensão. No decorrer da diligência, um flagrante de tráfico de drogas foi lavrado, demonstrando o êxito da ação policial no combate ao crime organizado.

Durante a ofensiva policial, foram apreendidos entorpecentes e dinheiro em espécie, oriundos da comercialização de drogas. Após os procedimentos devidos, os indivíduos foram conduzidos à delegacia e, em seguida, colocados à disposição da Justiça.

A PCAC irá intensificar os trabalhos contra o crime, atuando efetivamente na repressão ao crime, objetivando a redução de índices criminais no Acre.

Por Ascom/PCAC