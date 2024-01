Polícia Civil destaca a apreensão de mais de 800 kg de drogas, com prejuízo de quase R$ 12 milhões ao crime organizado em 2023

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Neic), apresentou esta semana o relatório de produção anual, referente a 2023, o qual destaca um aumento significativo de apreensão de drogas, armas, ativos criminais e a prisão de 78 pessoas, envolvidas com o tráfico de drogas na região do Vale do Juruá.

A região, composta pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, por fazer fronteira com o Peru, é muito utilizada por traficantes e um dos principais corredores de drogas do Brasil.

Nesse sentido, a Polícia Civil do Acre, com a expertise de seus agentes e delegados tem dado prejuízos significativos ao crime organizado, realizando operações exitosas, com a apreensão de quase uma tonelada de drogas nos últimos doze meses.

Só em 2023, foram apreendidos 809 quilos de drogas, 16 armas de fogo, o que resultou em um prejuízo estimado de R$ 11.573.243,00 ao crime.

Para chegar a esses números a Polícia Civil, que recebeu investimentos em seu efetivo, contou com a colaboração de outros atores envolvidos no combate ao crime organizado, como o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Ao todo, foram 75 procedimentos instaurados, sendo 72 encaminhados ao Poder Judiciário, o que resultou em 42 operações policiais, 48 mandados de busca e apreensão e 78 mandados de prisão.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, os números são um reflexo do compromisso do governador Gladson Cameli, que tem investido na Segurança Pública, com uma atenção especial para a Polícia Civil, que no ano de 2023 recebeu novos delegados e agentes, e esses profissionais foram lotados nas delegacias do interior do estado, a pedido do próprio governador, que sabe da importância da segurança nos municípios que fazem fronteira com outros países.