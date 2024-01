Polícia apreende quase R$ 10 mil em drogas em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigação Criminal-NEIC, apreendeu na noite dessa terça-feira, 30, quase R$ 10 mil em entorpecentes no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul.

Após levantamentos investigativos que apontavam o Trapiche da Lagoa como sendo um local onde se estaria comercializando entorpecentes, a equipe policial, juntamente com as demais forças de segurança (Polícia Militar e Polícia Penal), iniciou uma incursão no terreno, onde foi percebido que pessoas que ali estavam passaram a correr, se embrenhando nas vielas do local ao perceberem a presença da Polícia.

A equipe policial se deparou com uma sacola que continha uma substância esverdeada aparentando ser maconha.

Foram constatados ainda diversos invólucros de substância aparentando ser cloridrato de cocaína e mais uma sacola contendo algumas pedras de Oxidado de cocaína.

Segundo a polícia, não foi possível identificar nenhuma das pessoas que empreenderam fuga, haja vista o local ser de acesso visual comprometido por conta da geografia do terreno.

Foram apreendidos:

• 0,090kg (Noventa gramas) de cocaína – R$ 1.800,00;

• 0,400kg (Quatrocentos gramas) de Skank – R$ 4.000,00;

• 0,400kg (Quatrocentos gramas) de oxidado de cocaína – R$ 4.000,00;

O material apreendido foi entregue na Delegacia Geral de Polícia Civil para a lavratura dos procedimentos cabíveis.