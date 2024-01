Petróleo fecha em maior nível em quase 8 semanas com expectativas na demanda

Os preços do petróleo atingiram o maior nível em quase dois meses nesta sexta-feira, fechando com seu segundo ganho semanal, com o crescimento econômico positivo dos Estados Unidos e os sinais de estímulo chinês impulsionando as expectativas de demanda, enquanto as preocupações com a oferta no Oriente Médio acrescentaram mais apoio.

O petróleo Brent subiu US$ 1,12 ou 1,36%, para US$ 83,55 por barril, seu maior valor de fechamento desde 30 de novembro.

Já o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu US$ 0,65 ou 0,84%, para US$ 78,01 por barril, também o fechamento mais alto desde novembro.

“O estímulo econômico da China, o crescimento mais forte do que o esperado do PIB no quarto trimestre nos EUA, o arrefecimento dos dados de inflação dos EUA, os riscos geopolíticos em curso e a queda maior do que a esperada de 9,2 milhões de barris nos estoques de petróleo dos EUA na semana passada combinaram-se para aumentar os preços”, disse Tim Evans, analista independente do mercado petrolífero.

O petróleo Brent e o índice de referência dos EUA obtiveram ganhos semanais de mais de 6%, marcando o maior aumento semanal desde a semana que terminou em 13 de outubro, após o início do conflito Israel-Hamas em Gaza.