Pep Guardiola elogia Ceni em visita do Bahia ao Manchester City: “Ele é uma lenda”

Considerado o maior treinador do futebol mundial, Pep Guardiola, comandante do Manchester City, comentou nesta sexta-feira (12) sobre o encontro com o elenco do Bahia e, em especial, com o técnico Rogério Ceni. A equipe baiana está na Inglaterra como parte da preparação para a temporada.

O treinador da equipe inglesa chamou o treinador tricolor de “verdadeira lenda” do futebol.

“Foi muito bom, nos encontramos numa reunião com o Ferran [Soriano, CEO do Grupo City] e outras pessoas, foi muito bom. Ele [Ceni] é uma lenda. O que ele fez como goleiro, e eu não estou falando só das defesas, mas pelos gols que ele marcou sendo goleiro. É uma verdadeira lenda. E foi uma honra para mim conhecê-lo, uma verdadeira honra”, afirmou Guardiola, em entrevista coletiva.

Sobre a convivência com o elenco do Bahia, que realiza a pré-temporada nas instalações do Manchester City até o dia 21, Guardiola afirmou que o Grupo City, dono de 90% da SAF tricolor, está empenhado em ajudar a equipe brasileira. Pep também afirmou que espera ver o City, um dia, ser recebido pelo Bahia no Brasil.

“Tem sido bom. Eles fazendo parte do City Group e o clube está um pouco focado em ajudá-los, dentro que pode ser feito, com ideia, sugestões. Mas no fim o Rogério tem feito um bom trabalho e foi ótimo recebê-lo aqui. Talvez não tenha sido a melhor época para vir, talvez na primavera ou no verão teria sido melhor, mas foi bom tê-los por aqui. E, talvez, eles nos recompensem e nos convidem para ir no Brasil no futuro”, brincou o técnico espanhol.