Motorista de app nega ligar ar-condicionado de carro e é mordido por passageira

“Aí subiu a agressora, que já entrou batendo com força a porta no meu carro e, no decorrer da corrida, pediu para que eu ligasse o ar-condicionado. Informei que não iria ligar, porque eu só posso ligar mediante a solicitação do passageiro na corrida ‘Confort'”, disse o motorista.

“Ela não se agradou, pediu que eu parasse o carro, e eu parei. Aí ‘começou’ as ofensas, as agressões. Eu peguei meu celular para filmar, acabou que ela mordeu meu rosto, minha mão e por fim, quebrou meu celular com uma pedra”, relatou.

Em um vídeo gravado pelo motorista, é possível ver o momento que a mulher tenta tomar o celular da mão dele, na tentativa de impedir que a situação fosse registrada.

Nas imagens, a amiga da suspeita também aparece e tenta acalmá-la, mas não consegue. A mulher se nega a pagar a corrida e desce o veículo com o celular do suspeito, que estava em pedaços.