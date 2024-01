Para prevenir criminalidade, governo do Acre institui programa Polícia Civil na Escola

A diretoria da Polícia Civil do Acre publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 2, decreto que cria o Programa Polícia Civil na Escola (PC na Escola) que tem como objetivos aproximar a Polícia Civil da sociedade, levando conhecimento acerca do papel constitucional da instituição e de sua importância, bem como conceitos e princípios de cidadania, direitos humanos, prevenção à violência e à criminalidade, inclusão social, e enfrentamento às mais diversas formas de discriminação, intolerância e preconceito estrutural.

Conforme o decreto, o Programa PC na Escola tem como público-alvo alunos da educação infantil de escolas públicas e privadas, preferencialmente aquelas situadas em bairros com maior índice de criminalidade e vulnerabilidade social e poderá ser desenvolvido em parceria com outros poderes, órgãos ou entidades públicas, ou privadas, mediante instrumentos próprios. Parágrafo único.

O decreto explica ainda que, em conjunto com a Academia de Polícia Civil (Adepol), será providenciado a elaboração de curso específico do programa, visando à capacitação dos policiais que irão executá-lo.

No prazo de 30 (trinta) dias, a coordenação do PC na Escola apresentará ao Delegado-Geral a metodologia e o planejamento das atividades, para aprovação.