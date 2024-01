Pai e filho de 10 anos são presos após criança atirar e matar menino da mesma idade

Um homem da Califórnia e seu filho de 10 anos foram presos depois que o menino atirou e matou outra criança usando uma arma roubada que encontrou no carro de seu pai, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Sacramento.

Na terça-feira (1º), o sargento do Gabinete do Xerife do Condado de Sacramento Amar Gandhi disse à CNN que o menino morto foi identificado como Keith Frierson, que também tinha 10 anos.

A mãe de Keith, Brittani Frierson, disse à afiliada da CNN KCRA que seu filho foi baleado após perder uma corrida de bicicleta.

“Meu bebê… me perguntou se ele poderia sair para passear. Nem 15 minutos depois, meu bebê havia sumido. Tudo porque ele estava curtindo uma corrida com outras crianças que considerava seus amigos em sua nova bicicleta”, disse Frierson à KCRA. “Isso não deveria acontecer. Não está tudo bem”, prosseguiu.

Os policiais disseram que encontraram a vítima sem sinais vitais e sangrando na cabeça e no pescoço no estacionamento quando responderam a um chamado de tiroteio por volta das 16h30 no sábado (30), em horário local, no bloco 4700 da Greenholme Drive.

A criança foi levada a um hospital local, onde posteriormente foi declarada morta. Ele está entre mais de 1.600 crianças e adolescentes mortos pela violência armada em 2023, de acordo com dados do “Gun Violence Archive”.

“Ao mesmo tempo, testemunhas no local disseram aos policiais que o(s) indivíduo(s) responsável(eis) pelo tiroteio correram para um apartamento próximo”, explicaram as autoridades.

“Os policiais chamaram todos os indivíduos daquele apartamento e detiveram todos sem incidentes. Detidos no apartamento estavam um adulto e dois menores”, prosseguiram.

O adulto foi identificado como Arkete Davis, de 53 anos, de acordo com o gabinete do xerife.

Os oficiais também detiveram o filho de Davis, de 10 anos, que tirou uma arma de dentro do veículo de seu pai quando foi buscar cigarros para ele.

O filho se gabou de que seu pai tinha uma arma antes de “começar a atirar na vítima uma vez e correr para um apartamento próximo”, disseram os policiais. O gabinete do xerife não disse como o suspeito de 10 anos e a vítima poderiam ter se conhecido.

“Os detetives localizaram uma arma de fogo em uma lata de lixo próxima, onde Davis teria tentado descartá-la”, disse o gabinete do xerife.

Davis foi legalmente proibido de possuir ou portar uma arma de fogo, e a arma recuperada foi denunciada como roubada em 2017, de acordo com as autoridades.

O filho de 10 anos foi preso sob suspeita de assassinato e levado para o Centro de Detenção Juvenil do Condado de Sacramento.

Seu pai, Davis, enfrenta várias acusações criminais relacionadas a armas de fogo, bem como acusações de colocar crianças em perigo e cúmplice após o fato.

Arkete Davis está detido sob fiança de US$ 500 mil e deve comparecer ao tribunal na quarta-feira (3), de acordo com o gabinete do xerife. Não ficou imediatamente claro se o pai contratou um advogado.

As armas de fogo se tornaram o número um em assassinatos de crianças nos EUA, superando os acidentes com veículos motorizados, que há muito tempo são a principal causa de morte entre os jovens dos EUA.