“A Concessionária Allegra Pacaembu informa que as obras de reforma, modernização e restauro do Complexo seguem em ritmo acelerado e que o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho estará apto a receber a final da Copa São Paulo, em janeiro próximo, com capacidade para aproximadamente 10 mil torcedores, que terão acesso à Arquibancada Norte”, consta na nota, enviada ao UOL.

A decisão em mandar o jogo no Pacaembu ainda requer aprovação da Federação Paulista de Futebol e do Poder Público. Nas últimas edições da Copinha, o Allianz Parque e o Canindé receberam as grandes decisões, respeitando campanhas das equipes durante a competição.

O Pacaembu foi a casa dos clubes paulistas durante boa parte do Século XX. Antes público, o estádio passou por obras de modernização promovidas pela iniciativa privada, que querem transformar o espaço em multiuso.