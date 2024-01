Operação integrada da Segurança no município de Cruzeiro do Sul tem ações terrestres e áreas

As forças de segurança pública do estado deflagaram neste domingo, 28, uma grande operação terrestre e área em Cruzeiro do Sul com saturação na região central, além de outros pontos. Além da Polícia Militar e Polícia Civil, o Grupo Especial de Fronteira- Gefron e o Centro Integrado de Operações Aéreas – Ciopaer, da secretaria de Segurança Pública- Sejusp, participam da ação.

Abordagens a veículos, pedestres e barreiras são feitas em vários pontos do município com apoio do helicóptero Harpia 7.

“O Harpia é uma aeronave que permite também operações noturnas porque tem iluminação adequada de grande alcance. O Ciopaer e o Gefron estão desde quinta feira em Cruzeiro do Sul no suporte às forças de segurança locais nessa intensificação das ações”, disse o coronel Cleudo Maciel, coordenador do Gefron.

Foi no Harpia 7 que o governador Gladson Cameli chegou neste sábado, 27, em Mâncio Lima. Ele anunciou que a inteligência das Polícias também age no combate aos crimes e que o Harpia 7 ficará no Vale do Juruá para atender a segurança pública e outras emergências dos municípios isolados.