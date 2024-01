No Juruá, Polícia Militar se destaca em ações que trazem segurança à população

Os investimentos realizados pelo governo do Estado na Polícia Militar do Acre (PMAC) impactam positivamente a vida da população acreana. Por meio do balanço das ações de 2023, divulgado pelo 6⁰ Batalhão da Polícia Militar, é possível observar o êxito no trabalho da força de segurança na região do Juruá.

De acordo com o tenente-coronel Edvan da Silva Rogério, comandante do 6° Batalhão da Policia Militar, a polícia está atenta no enfrentamento à criminalidade. “Esse trabalho exitoso é resultado da reestruturação que temos feito com o apoio do governador Gladson Cameli e do nosso comandante-geral, coronel Luciano Dias, para que possamos direcionar ações voltadas ao combate desses tipos de ilícitos”, disse.

Nos últimos anos, o governo do Estado investiu na contratação de novos policiais, na aquisição de novas viaturas, armamentos, munições e outros equipamentos que estão garantindo o combate com rigor da criminalidade. Além disso, há quase um ano, com um investimento de R$ 2,7 milhões, o governador Gladson Cameli entregou a sede do 6⁰ Batalhão totalmente revitalizada.

De acordo com o balanço das ações do 6º Batalhão da Polícia Militar, os dados apontam apreensões de drogas, redução de mortes violentas intencionais, um aumento de 200% na recuperação de veículos roubados, de 23,3% na apreensão de armas de fogo e de 27,8% na apreensão de armas brancas, comparado ao ano de 2022.