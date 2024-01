Rio Acre continua subindo, mas em ritmo lento, informa Defesa Civil da capital

Foto: Whidy Melo/Ac24horas

Após ter estabilizado em 11,80m, o nível do Rio Acre na capital acreana apresentou aumento durante as últimas 12 horas. No entanto, o nível, às 6 horas da manhã desta terça-feira, 9, é de 11,88, o que significa que o manancial subiu apenas 8 centímetros.

O ritmo de subida é menor do que o registrado durante o ontem, o que afasta, momentaneamente, a possibilidade de enchente na capital acreana.

Mesmo assim, o monitoramento da Defesa Civil permanece constante, já que há previsão de muita chuva para os próximos dias na região onde fica a bacia do Rio Acre e que e influencia no nível do rio na capital acreana.

“O rio perdeu força como a gente chama, mesmo assim, estamos em cota de atenção máxima e as ações de monitoramento nos bairros vão continuar e hoje vamos ter uma reunião de alinhamento como Corpo de Bombeiro. É uma boa notícia, já que a nossa expectativa era a de que o rio tivesse batendo a cota de 12 metros hoje”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.

Durante a segunda-feira, o governo informou que o Corpo de Bombeiros já está em preparação para atuar em casa de enchente em Rio Branco. Desde o ano passado, que a Defesa Civil trabalha com a expectativa de uma enchente de grande porte para o mês de fevereiro.

A cota de alerta do Rio Acre em Rio Branco é de 13,5m, já a cota de transbordamento, quando as primeiras casas começam a ser atingidas pelas águas do manancial, é de 14m.