Neymar Pai confirma auxílio financeiro ao ex-Jogador Daniel Alves: “Ajuda a um amigo”

Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr., confirmou que ajudou financeiramente Daniel Alves em sua defesa no processo que enfrenta em Barcelona, na Espanha.

O empresário conversou com Emerson Sheik, ex-jogador e atual comentarista da CNN. Segundo Neymar Pai, Daniel Alves “não tinha dinheiro para se defender”.

Neymar Pai disse que preferiu “ter o peso de acreditar em um amigo do que virar as costas para alguém”. Para ele, a contribuição financeira é “uma ajuda a um amigo”.

“Até o momento, a presunção de inocência é válida no mundo inteiro. Ou a gente participa de um pré-linchamento e julgamento público ou tentamos ajudar um amigo e deixamos a Justiça decidir o destino do Daniel”

-Neymar Pai, em conversa com Emerson Sheik

Leia o que Neymar Pai disse*

“A família nos pediu ajuda. O Daniel não tinha dinheiro para se defender, e o prazo para o pagamento da defesa estava expirando. Pense bem, em nenhum momento, eu podia negar ajuda a um amigo que está tentando se defender de uma acusação.

O Daniel está preso preventivamente e não foi julgado. Até o momento, a presunção de inocência é válida no mundo inteiro. Ou a gente participa de um pré-linchamento e julgamento público, ou tentamos ajudar um amigo e deixamos a Justiça decidir o destino do Daniel.

Eu não poderia virar as costas… E se a Justiça decidir que o Daniel é inocente? Preferi ter o peso de acreditar em um amigo do que virar as costas para alguém”.

*declaração dada a Emerson Sheik, comentarista da CNN

Entenda a ajuda financeira

Preso na Espanha desde janeiro de 2023, Daniel Alves contou com ajuda financeira e jurídica de Neymar da Silva Santos, o pai de Neymar Júnior. De acordo com o portal “Uol”, a família do jogador do Al-Hilal pagou 150 mil euros (cerca R$ 800 mil) para ajudar o brasileiro.

O valor foi utilizado para pagar uma taxa chamada de “atenuante de reparação de dano causado”. Na prática, a quitação desse valor pode ajudar a diminuir a possível pena do ex-Barcelona.

Contas de Daniel Alves estão bloqueadas

Advogado das empresas de Neymar da Silva Santos, Gustavo Xisto também foi nomeado como procurador de Daniel Alves no processo.

As contas de Daniel Alves no Brasil estão bloqueadas e são disputadas entre familiares do jogador e da ex-mulher, Dinorah Santana.