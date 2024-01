Netflix remove filme indiano após polêmica envolvendo consumo de carne

A Netflix retirou um filme indiano após ele ser criticado nas redes sociais por mostrar a filha de um sacerdote hindu comendo carne. O longa foi removido do catálogo após a polêmica pois a vaca é sagrada no hinduísmo e muitos adeptos não comem qualquer tipo de carne animal.

“Annapoorani – A Deusa da Comida”, filme em língua tâmil que foi lançado nos cinemas em dezembro e chegou à Netflix no mesmo mês, O longa acompanha uma mulher que vem de uma família hindu ortodoxa e quer se tornar a melhor chef da Índia. Sua trajetória em busca do seu sonho é retratado ao longo das cenas.

Os hindus são o maior grupo religioso da Índia. O trecho polêmico mostra a filha de um sacerdote de um templo hindu no Estado de Tamil Nadu, sul da Índia, comendo carne e depois entrando em um concurso de culinária, no qual ela cozinha carne. Segundo a religião, sacerdotes hindus, assim como suas famílias, costumam ser vegetarianos.

O filme foi retirado do catálogo após protestos da comunidade hindu. Nesta quinta-feira (11), o filme já não estava mais disponível nas plataformas internacionais do serviço de streaming.

A Reuters procurou a Netflix Índia, mas não teve retorno.

Na última quarta-feira (10), manifestantes da Vishwa Hindu Parishad (VHP), uma organização hindu linha-dura com laços com o Partido do Povo Indiano, do primeiro-ministro Narendra Modi, protestaram contra a Netflix. A manifestação ocorreu no no escritório da empresa em Mumbai, conforme divulgado pelo porta-voz da VHP, Shiriraj Nair, porta-voz da VHP, no X, antigo Twitter.