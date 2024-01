O perfil no TikTok do Museu do Amanhã divertiu a internet ao publicar um vídeo que mostra o que existe por trás de um famoso espelho no local.

Localizado no Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã apresenta uma parede de espelhos no lado de fora, onde algumas pessoas costumam tirar fotos.

Acontece que atrás dessa parede espelhada está o escritório do museu – e todos seus funcionários. No vídeo, a organização brinca com essa curiosidade, mostrando que seus colaboradores dão “notas” para as fotos.