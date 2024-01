Mulher embriagada ateia fogo na própria casa e perde tudo na cidade de Cruzeiro do Sul

Após ingerir bebida alcoólica a noite inteira, uma mulher, que não teve o nome divulgado, está sendo acusada de atear fogo na própria casa em que morava com a filha no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, na madrugada desta quinta-feira, 25.

Segundo a filha da proprietária, a mãe disse que iria atear fogo na própria residência, e em seguida o incêndio começou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5 horas da manhã e chegou ao local com duas viaturas e seis militares, quando a casa de madeira já estava tomada pelas chamas. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo, mas houve perda total do que estava dentro do imóvel.

“Nós montamos a linha de combate, fizemos o combate, porém devido à situação avançada, a gente conseguiu somente salvar a caixa d’água, que era externa. A filha da proprietária contou que a própria mãe provocou o incêndio”, disse o tenente Antônio França, do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul.