Ministério Público do Acre divulga resultado preliminar de segunda etapa de concurso

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou, nesta terça-feira (23), o resultado preliminar das provas discursivas do concurso público destinado ao preenchimento de vagas efetivas para servidores na instituição. Um total de 10.109 candidatos concorreram às 45 vagas imediatas, distribuídas entre 35 oportunidades para analista ministerial e 10 para técnico ministerial.

Os candidatos podem acessar seus resultados por meio do site oficial do Instituto Verbena, responsável pela realização do concurso, no link: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/concurso-mpac/

Na página, também estão disponíveis o boletim de desempenho, gabaritos das provas, comunicados, entre outras informações.

A publicação do resultado final deverá ocorrer no dia 1º de fevereiro. As áreas contempladas pelas vagas oferecidas incluem Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

