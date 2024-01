MP quer abertura de inquérito policial para apurar denúncia de estupro contra indígena

O Ministério Público do Estado do Acre – MPAC, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cruzeiro do Sul, solicitou a abertura de um inquérito policial para apurar a materialidade e autoria de um suposto caso de agressão e estupro envolvendo um indígena que está cumprindo pena no presídio Manoel Neri.

O caso ocorreu no sábado,6 e, de acordo com as informações recebidas pelo MPAC, o indígena de 44 anos, que cumpre pena desde novembro do ano passado, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento de Cruzeiro do Sul devido a fortes dores no abdômen e sangramento nas partes íntimas.

O MPAC solicitou atendimento médico para a vítima, incluindo a administração de medicamentos para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, além do apoio psicossocial da equipe do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial – Natera.

Alem disso, também foi requisitado pelo MPAC a realização de um exame de corpo de delito e o acesso ao prontuário médico da vítima, visando utilizá-los em uma eventual perícia técnica complementar na área de medicina legal.

Com informações da Agência de Notícias do MPAC