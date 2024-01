Morte de jovem no hospital de Feijó será investigado pelo MP

A Promotoria de Justiça Criminal de Feijó, do Ministério Público, instaurou ainda na terça-feira, 09, uma notícia de fato – para apurar as circunstâncias da morte da jovem Maria Dayane Souza da Silva, de 25 anos, após um parto de emergência no Hospital-Geral de Feijó.

O promotor de Justiça Substituto Lucas Nonato, a investigação tem o objetivo de verificar se houve a prática do crime de homicídio culposo. Com isso, o órgão controlador determinou que o hospital forneça, no prazo de cinco dias, informações sobre o ocorrido e envie uma cópia do prontuário da paciente.

Com as informações colhidas por meio da instauração da investigação, o MP avó oficiar a Secretaria Estadual de Saúde e o Conselho Regional de Medicina para que informem eventual atuação irregular, deficiente ou omissa dos profissionais que fizeram o atendimento à mulher, além de requerer informações da Polícia Civil sobre a existência de inquérito policial e providências adotadas no caso.

A Promotoria Cível de Feijó já tem um procedimento administrativo instaurado pela promotora de Justiça Bianca Bernardes, que acompanha e sugere melhorias, tanto na estrutura física, quanto na contratação de profissionais da saúde e fornecimento de insumos.

Com informações da Agência de Notícias do Ministério Público