Ministra nega viagem de Gladson à China e caso vai parar no STF

Alvo de investigações no Superior Tribunal de Justiça que levaram à retenção de seu passaporte pela Corte, o governador do Acre, Gladson Cameli, bateu à porta do Supremo Tribunal Federal para conseguir embarcar a uma viagem internacional nos próximos dias.

Depois de Cameli ter um pedido negado pela ministra Nancy Andrighi, do STJ, a Procuradoria-Geral do Estado apelou ao STF para que ele consiga viajar à China.

Ele é um dos convidados do “Brazil China Meeting”, organizado pelo Lide, do ex-governador de São Paulo João Doria. O evento ocorrerá em Shenzen e Hong Kong, entre os dias 10/1 e 13/1. Cameli pretende viajar no próximo dia 8/1 e retornar em 15/1.