Mesmo sem chuvas nas últimas 24 horas, Rio Acre continua subindo na Capital

A região da capital acreana não registrou chuvas nesta segunda-feira, 22, mesmo assim, o nível do Rio Acre continua subindo. Conforme medição divulgada pela Defesa Civil na manhã de hoje, o nível é de 6,78m, o que representa quase meio metro a mais (46cm) do que o registrado ontem.

A subida do rio já era prevista por conta do aumento do nível do manancial nos municípios do Alto Acre, que influenciam na cota na capital acreana. As chuvas fortes nas cabeceiras que foram monitoradas nas últimas horas podem fazer com o que o nível suba ainda mais.

Apesar de uma diferença de mais 6 metros para a cota de atenção, que é de 13,5m, a Defesa Civil tem alertado que dois dias de chuvas fortes em Rio Branco e também nos municípios que compõem a Bacia do Rio Acre podem mudar o panorama e ligar o alerta para uma possível enchente neste início de ano.