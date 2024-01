Rio Acre baixa na capital, mas tende a elevar ao longo do dia

Após sete dias apresentando aumento de nível, o Rio Acre teve retração na manhã desta sexta-feira, 26. Mesmo com uma chuva de 46 milímetros nas últimas horas, o nível do manancial baixou 22 centímetros e na medição divulgada pela Defesa Civil a cota é de 8,2m.

No entanto, o rio deve voltar a subir.

O coordenador do órgão em Rio Branco explica que a baixa no nível não deve durar nem 24 horas por conta da chuva registrada em toda a bacia do Rio Acre.

“A chuva não foi apenas em Rio Branco, mas praticamente em toda a bacia do Rio Acre, principalmente na região do Riozinho do Rola, onde foram mais de 70mm, o que deve fazer com que chegue “água nova” e o manancial volte a subir”, explica Cláudio Falcão.