Mbappé decide assinar com o Real Madrid, diz jornal; veja valores da negociação

O jornal alemão “Bild” informou, nesta quinta-feira (25), os possíveis valores que envolvem a transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid. O jogador já teria tomado a decisão de deixar o Paris Saint-Germain ao fim da temporada – ao término do contrato atual – para vestir a camisa merengue a partir de 2024-25.

Segundo o periódico, Mbappé deve exigir à diretoria do clube espanhol um salário estimado em 70 milhões de euros por ano (cerca de R$ 375 milhões na cotação atual). Além disso, valores como um bônus de transferência avaliado em 125 milhões de euros durante a vigência do vínculo, e uma comissão de pelo menos nove dígitos para sua mãe, Fayza Lamari, estão entre as condições apresentadas pelo craque.

Florentino Pérez, presidente do Real, sempre deixou claro que sonha em contar com o atacante em seu elenco, mas planeja jogar duro. Inicialmente, o valor máximo salarial que planeja pagar é 35 milhões de euros, ou seja, metade do desejo do jogador.

Além disso, a situação vivida pelo clube em 2022 deve ser tratada de forma distinta desta vez. Na ocasião, Mbappé tinha acordo verbal com o clube da capital espanhola para se transferir em julho do mesmo ano, mas optou por estender seu contrato com o Paris por mais dois anos. Agora, Florentino já engendra realizar “garantias escritas” para não perder a disputa no mercado.

