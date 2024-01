Marido de Antônia Lúcia tem mandato cassado por uso ilícito de recursos de campanha

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassou o mandato do Deputado Federal Silas Câmara, do partido Republicanos. Esta decisão foi tomada nesta quarta-feira (31), com a conclusão do julgamento que analisava o pedido de cassação por gasto ilícito de recursos financeiros de campanha eleitoral durante o ano de 2022. A representação contra Silas Câmara partiu do Ministério Público Eleitoral (MPE).

O julgamento, que inicialmente foi adiado devido a um pedido de vista do juiz Marcelo Vieira, retomou nesta manhã de quarta-feira e, por maioria de votos, resultou na cassação do mandato de Câmara, com quatro votos a favor e dois contra. Apesar da decisão, o deputado tem a possibilidade de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O relator do caso, ao argumentar pela cassação, solicitou que os votos recebidos por Silas Câmara não fossem considerados para o cálculo do quociente eleitoral, o que pode alterar a distribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados oriundas da eleição de 2022.

Silas Câmara tem uma ligação familiar e política com a deputada federal pelo Acre Antônia Lúcia (Republicanos), de quem é marido, ambos atuam em esferas políticas similares e compartilham alinhamentos em diversas pautas e campanhas eleitorais. A relação entre ambos é marcada por uma parceria de longa data no cenário político, onde suas carreiras e atuações têm sido interligadas por objetivos comuns e apoio mútuo.