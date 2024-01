Mais três armas de fogo são apreendidas no 2 ° distrito

A noite deste sábado, 27, foi agitada e com três ocorrências envolvendo armas de fogo. As armas foram apreendidas em locais diferentes.

A primeira foi na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês, onde uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que dois indivíduos estariam armados possivelmente tentando arrombar uma residência.

Chegando ao local, os militares fizeram a varredura, porém os autores já tinham se evadido, mas deixaram cair uma arma de fogo tipo garruncha de calibre .32, com uma munição do mesmo calibre intacta.

A segunda ocorrência, também no bairro Santa Inês, agora na travessa Dourado, onde outra denúncia dava conta de um local onde dois indivíduos estariam embalando e comercializando entorpecentes.

Uma equipe de rádio patrulhamento do 2° Batalhão fez o deslocamento até o local e constatou a veracidade da denúncia, prendendo em flagrante os indivíduos, que estavam com uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre .32, com duas munições intactas, 170 invólucros de Skank, 22 de maconha e 10 de cocaína.

A terceira arma foi apreendida mais uma vez na rua Baguarí no bairro Taquari, onde o COPOM acionou duas viaturas policiais do 2° Batalhão para fazerem uma averiguação de porte ilegal de arma de fogo em via pública. A denúncia dava conta que sete indivíduos haviam saído de um veículo VW Gol de cor vermelha, todos armados com armas longas.

Quando as equipes chegaram ao local, foi visualizado um indivíduo com uma arma na mão, que ao perceber a presença da Polícia Militar, empreendeu fuga, correndo para dentro de uma casa. Os militares fizerem a abordagem ao autor que estava com uma escopeta gauge calibre .12 de marca Maverick modelo 88, com dois cartuchos intactos. Junto com esse indivíduo, havia no interior da casa também um menor de idade, que segundo ele, era “Cria” (menores que são recrutados para o crime) do maior, e ambos estariam fazendo a segurança da área para uma facção.

Todos foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com as armas e os entorpecentes, para os procedimento.

Por Ascom/PMAC